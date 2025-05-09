Непростой путь к всенародной любви: почему «День Победы» посчитали песней не для советских людей

«День Победы» стал гимном всем солдатам Великой Отечественной.
«День Победы» — гимн всем бойцам, павшим на полях сражений Великой Отечественной, всем воинам, прошедшим горнило войны, тем, кто ковал Победу в тылу, матерям и женам, чьи сыновья, дочери и мужья ушли защищать Родину… Без этой песни, которой в нынешнем году исполнилось полвека, немыслим великий праздник 9 Мая. Но путь ее к зрителям был далеко не простым…
URA.RU рассказывает о десяти культовых песнях Великой Отечественной войны и Победы, которые поднимали боевой дух, вдохновляли на подвиги и хранили память о тех годах. Каждой песне соответствует уникальное изображение, созданное в MidJourney в стилистике советского агитационного плаката или соцреализма, с элементами кинематографического реализма и символизма.
«Лучшая песня о войне».
В 1975 году в СССР готовились с размахом отпраздновать 30-летие победы в Великой Отечественной войне. Лишь десять лет назад, в 1965-м, 9 Мая стало официальным праздничным поводом; еще те, кто бил врага и кому повезло выжить на фронте, полны сил; еще в каждой семье живы воспоминания о страшных военных годах… И песен о войне было много, но в Союзе композиторов решили — надо больше. И в преддверии юбилея Победы был объявлен конкурс на лучшую песню о войне.
«Слишком молод для произведения государственного масштаба».
Давид Тухманов был автором популярных шлягеров, и это не понравилось организаторам конкурса на лучшую песню о войнеФото: Владимир Савостьянов /Фотохроника ТАСС/
Автором стихов будущего гимна Победы стал поэт-фронтовик Владимир Харитонов, а музыку буквально за несколько дней написал молодой композитор Давид Тухманов. Песня в исполнении жены Тухманова, певицы Татьяны Сашко, прозвучала на прослушивании конкурса и вызвала шквал критики. Главным образом, цензоров — маститых композиторов — не устроил именно Тухманов. «Слишком молодой, чтобы соответствовать статусу автора произведения государственного масштаба», — говорили они. Тухманову было тогда почти 35, он только два года как стал членом Союза композиторов, к тому же писал «легковесные» шлягеры («Последнюю электричку» и «Мой адрес — Советский Союз» распевала вся страна, но, с точки зрения старших коллег, это было скорее минусом). И в самой музыке «Дня Победы» они услышали чуждые советскому народу ритмы. Так что путь на радио и телевидение песне оказался закрыт.
«Зал вставал и плакал».
Леонид Сметанников первым исполнил «День Победы» в телеэфиреФото: Зимин Василий Геннадиевич / Wikipedia / Public domain.
И все же «День Победы» пробился в эфир. Песня прозвучала в «Голубом огоньке», посвященном 9 Мая. Исполнил ее певец Леонид Сметанников. Программа получила массу восторженных писем со всего Союза, но композиция так и осталась под негласным запретом. Тухманов, по воспоминаниям современников, пытался продвигать ее самостоятельно. С его подачи композицию записал ансамбль «Лейся, песня», но до широкой аудитории она не дошла. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда песню услышал редактор радиостанции «Юность» Евгений Широков и рассказал о ней Льву Лещенко.
По словам самого исполнителя, песню «День Победы» он впервые исполнил на своем концерте в Казахстане, в Алма-Ате, в апреле 1975 года. «Со зрителями творилось что-то невероятное. Зал вставал и плакал», — вспоминает Лещенко.
«Я разрешаю, это наш праздник».
Льву Лещенко пришлось пойти на хитрость, чтобы «День Победы» услышал весь Советский СоюзФото: Рудольф Алфимов/РИА Новости.
Однако даже такая реакция зрителей не стала пропуском для песни в большой телерадиоэфир. Помогли случай и… зять генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева — первый заместитель министра внутренних дел Юрий Чурбанов. Лещенко хотел включить «День Победы» в программу праздничного концерта в честь Дня милиции 10 ноября, поэтому он пошел на хитрость и обратился к Чурбанову. Чурбанова, побывавшего на генеральной репетиции концерта, песня впечатлила и на цензуру он просто махнул рукой. «Я разрешаю, это наш праздник», — сказал он Лещенко.
«Нас не будет, а народ будет петь твою песню».
Владимир Харитонов создал поистине бессмертные стихиФото: Кассин Евгений, Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС.
Концерт к Дню милиции традиционно показывали по телевидению и транслировали по радио. «День Победы», который завершал программу, услышала вся страна. Зал аплодировал стоя, Лещенко вызывали на бис… И песня в мгновение стала всенародно любимой.
Эта песня до сих пор вызывает слезы на глазах. Говорят, после одного из парадов на Красной площади Брежнев подошел к автору стихов Владимиру Харитонову и сказал: «Нас не будет, Володя, а народ будет петь твою песню».
«День Победы» включали в свой репертуар Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев, Эдуард Лабковский и Юрий Гуляев, Юрий Богатиков и Эдита Пьеха. Впервые в эфире песня прозвучала в исполнении Леонида Сметанникова, но все же главным ее исполнителем признан Лев Лещенко.