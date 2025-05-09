Непростой путь к всенародной любви: почему «День Победы» посчитали песней не для советских людей

Автором стихов будущего гимна Победы стал поэт-фронтовик Владимир Харитонов, а музыку буквально за несколько дней написал молодой композитор Давид Тухманов. Песня в исполнении жены Тухманова, певицы Татьяны Сашко, прозвучала на прослушивании конкурса и вызвала шквал критики. Главным образом, цензоров — маститых композиторов — не устроил именно Тухманов. «Слишком молодой, чтобы соответствовать статусу автора произведения государственного масштаба», — говорили они. Тухманову было тогда почти 35, он только два года как стал членом Союза композиторов, к тому же писал «легковесные» шлягеры («Последнюю электричку» и «Мой адрес — Советский Союз» распевала вся страна, но, с точки зрения старших коллег, это было скорее минусом). И в самой музыке «Дня Победы» они услышали чуждые советскому народу ритмы. Так что путь на радио и телевидение песне оказался закрыт.