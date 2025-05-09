Правительство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции 80 лет назад

На завершающем этапе войны, когда поражение было очевидным, нацисты планировали максимально его затянуть, сохранить под своей властью в Германии и на оккупированных территориях несколько цитаделей. Опираясь на них, лидеры рейха надеялись столкнуть между собой Красную армию и войска западных союзников, после чего примкнуть к тому, с кем удастся договориться (в основном в этой роли видели США и Великобританию). Поэтому задачей преемника было ни при каких условиях не подписывать капитуляцию, сохранять за Германией переговорные позиции и, в крайнем случае, героически умереть всей страной.