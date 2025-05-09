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ФСБ рассекретила документы о священниках-униатах, проповедовавших фашизм

После освобождения Закарпатской области советскими войсками священники униатской церкви образовали антисоветскую группу.

Источник: Аргументы и факты

Священники униатской церкви в Закарпатской области УССР во время Второй мировой войны поддерживали фашистов и пропагандировали их идеологию, следует из документов, рассекреченных ФСБ (копии есть в распоряжении ТАСС).

Так, по делу «Отщепенцы» содержится информация о трех священниках-униатах Евгении Дулишковиче, Стефаре Тиводоре, Андрее Бицкове, которые в военные годы являлись пособниками венгерских оккупантов. Они поддерживали фашистский строй и проводили антисоветскую агитацию среди населения.

«Дулишкович еще в период вхождения Закарпатской Украины в состав Чехословацкой Республики проводил среди верующих активную агитацию за присоединение Закарпатья к Венгрии», — сообщается в документах.

Тиводор преподавал «закон божий» в гимназии в Мукачево. Он также восхвалял фашистский режим и выступал с антисоветскими клеветническими лекциями.

После освобождения Закарпатской области советскими войсками Тиводор и Бицков под руководством Дулишковича образовали антисоветскую группу.

В конце зимы и начале весны 1940 года Дулишковича и Тиводора арестовали. Бицков скрылся и к 6 октября 1950 года, по данным документов, не был найден.

Ранее ФСБ опубликовала документы о связях униатской церкви с бандподпольем ОУН*.

Содействие боевикам оказывала «значительная часть» духовенства и монахов УГКЦ. Министерство государственной безопасности СССР задержало 78 униатских священников, причастных к этой деятельности.

* Запрещенная в России экстремистская организация.