В Южно-Сахалинске прошел парад в честь 80-летия Победы

В Петропавловске-Камчатском по главной площади в парадном строю прошли около 1,1 тысячи человек. Парад начался в 10.00 по местному времени, что соответствует часу ночи по московскому времени. Зрителям показали театрализованную постановку из семи картин, характеризующих основные события Великой Отечественной. Позже началось шествие «Бессмертного полка».