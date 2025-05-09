В Южно-Сахалинске прошел парад в честь 80-летия Победы

Одним из первых российских городов, где состоялся Парад Победы к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, стал Южно-Сахалинск. Об этом сообщает РИА Новости.
Перед началом Парада сахалинцев с 9 Мая поздравил губернатор Валерий Лимаренко, а после по главной площади города пошла военная техника и парадные расчеты.
Среди них были участники специальной военной операции, сводный парадный расчет военнослужащих 312-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона, 327-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы и 676-го отдельного инженерного батальона. В параде приняли участие также сотрудники УФСИН, ГУ МЧС, пограничники, кадеты и юнармейцы. Завершил пешую часть парада оркестр 39-ой отдельной мотострелковой бригады.
В числе боевой техники в Параде приняли участие, в частности, легендарная «Катюша», пушки «Гиацинт-Б», системы залпового огня «Град», РСЗО «Ураган», С-400ПС «Триумф», береговой ракетный комплекс «Бастион».
Военный парад в Южно-Сахалинске завершился традиционной акцией «Бессмертный полк».
В Петропавловске-Камчатском по главной площади в парадном строю прошли около 1,1 тысячи человек. Парад начался в 10.00 по местному времени, что соответствует часу ночи по московскому времени. Зрителям показали театрализованную постановку из семи картин, характеризующих основные события Великой Отечественной. Позже началось шествие «Бессмертного полка».
А несколько минут назад Парад Победы завершился в Новосибирске. По площади Ленина прошли военнослужащие, среди которых было более 100 участников специальной военной операции. Всего по центру города прошло более 2,5 тысяч человек.