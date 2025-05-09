Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

«Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей, принесла мир народам планеты. С тех светлых майских дней прошло уже 80 лет, но благодарная память вновь и вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла», — сказал Собянин.