Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на День Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.
В 2024 году туркменский лидер также посещал Москву накануне 9 Мая. Он участвовал в торжествах, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Тогда Сердар Бердымухамедов находился на мероприятиях в статусе почетного гостя, передает РИА Новости.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать, — в материале «Вечерней Москвы».
8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. В начале встречи Путин поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что очень рад принять участие в праздничных торжествах.