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До +14°С и местами дожди прогнозируются в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня будет до 14 градусов тепла, в Минске — 9−11 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +18°

Погоду продолжат определять область повышенного атмосферного давления и холодная неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура — 8−14 градусов выше нуля.

В Минске будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, лишь во второй половине дня местами по городу может быть небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха — плюс 9−11 градусов.

В Гродно — облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь (вероятность 60−70%). Ветер северо-западный 4−9 м/с, температура воздуха — 9−11 градусов выше нуля.

В Бресте будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Столбики термометра покажут 10−12 градусов.

В Гомеле также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура максимальная — 11−13 градусов.

Без существенных осадков и в Могилеве. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха днем — 10−12 градусов.

В Витебске будет облачно с прояснениями, днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь (вероятность 70−80%). Ветер северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха — 9−11 градусов.