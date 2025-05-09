До +14°С и местами дожди прогнозируются в Беларуси

Погоду продолжат определять область повышенного атмосферного давления и холодная неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура — 8−14 градусов выше нуля.
В Минске будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, лишь во второй половине дня местами по городу может быть небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха — плюс 9−11 градусов.
В Гродно — облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь (вероятность 60−70%). Ветер северо-западный 4−9 м/с, температура воздуха — 9−11 градусов выше нуля.
В Бресте будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Столбики термометра покажут 10−12 градусов.
В Гомеле также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура максимальная — 11−13 градусов.
Без существенных осадков и в Могилеве. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха днем — 10−12 градусов.
В Витебске будет облачно с прояснениями, днем прогнозируется небольшой кратковременный дождь (вероятность 70−80%). Ветер северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха — 9−11 градусов.