До +14°С и местами дожди прогнозируются в Беларуси

В Минске будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется, лишь во второй половине дня местами по городу может быть небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Ветер ожидается северо-западный 4−9 м/с. Максимальная температура воздуха — плюс 9−11 градусов.