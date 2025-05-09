В Самаре 9 мая трамваям шести маршрутов продлят время работы

Сегодня, 9 мая 2025 года, Самара вместе со всей Россией отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой памятной даты в историческом центре города пройдут праздничные мероприятия: военный парад, шествие «Бессмертного полка», концерт и салют. В связи с этим в областной столице скорректируют работу общественного транспорта.
Так, до 23:59 9 мая трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 не будут ходить на участке «Ильинская площадь — ул. Красноармейская — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — трамвайная станция № 9» в оба направления. Все эти маршруты будут закольцованы. Расстояние от Ильинской площади до площади им. В. В. Куйбышева, где пройдут основные праздничные мероприятия, составляет менее 1 км.
«На трамваях №№ 1, 3, 5, 13, 20, 22 будет полная занарядка, снижены интервалы. Кроме того, 18 дополнительных составов на этих маршрутах будут работать до
Таким образом, те, кто планирует сегодня вечером посетить концерт и посмотреть праздничный салют, смогут добраться туда и обратно на трамваях.
Напомним, концерт на площади Куйбышева начнется в 17:00. На нем выступят звезды российской эстрады: Сергей Войтенко, Лариса Долина и группа «Чайф». На 22:00 запланирован запуск фейерверка и артиллерийского салюта.