В Самаре 9 мая трамваям шести маршрутов продлят время работы

Так, до 23:59 9 мая трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 не будут ходить на участке «Ильинская площадь — ул. Красноармейская — ул. Фрунзе — ул. Пионерская — трамвайная станция № 9» в оба направления. Все эти маршруты будут закольцованы. Расстояние от Ильинской площади до площади им. В. В. Куйбышева, где пройдут основные праздничные мероприятия, составляет менее 1 км.