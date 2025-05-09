В Самаре Парад Победы на площади Куйбышева покажут в прямом эфире в 10:00

В Самаре пройдет торжественный Парад Победы. Планируется, что прямая трансляция действа будет проходить на телеканале ГТРК Самара.
В параде примут участие представители ВС РФ, кадетского корпуса и прочих подразделений. Также, на праздники будут присутствовать ветераны.
После парада состоится акция «Бессмертный полк», а вечером на площади имени Куйбышева состоится большой праздничный концерт (0+).
Также, в областной столице проходит выставка «Героический Севастополь». Горожане смогут увидеть уникальные кадры из хроники знаменитых военных фотографов.
Сегодня в Самаре ожидается небольшой дождь. Если вы собираетесь принять участие в народных гуляниях, лучше захватить дождевик и зонтик.
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