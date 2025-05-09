Военный парад, посвященный 80-летию Победы, прошел во Владивостоке

9 мая Владивосток одним из первых в России начал празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В центре дальневосточной столицы тысячи жителей собрались на центральной площади, чтобы увидеть парад. В шествии участвовали сводные коробки различных родов войск, современная боевая техника и исторические автомобили военных лет. После парада, который принимал командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, прошла акция «Бессмертный полк» (0+), а затем началась праздничная программа, сообщает ИА PrimaMedia.
Торжественная часть парада началась в 10:00. На трибуне около памятника «Борцам за власть Советов» разместились ветераны и почетные гости. Первым перед собравшимися выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил в своей речи, что мы никогда не забудем подвиги наших родных и земляков, многие из которых отдали жизнь в борьбе с нацизмом.
«80 лет прошло, как завершилась самая страшная война в истории человечества, но, слава Богу, и сегодня с нами рядом фронтовики, труженики тыла, дети войны — живые свидетели Победы 1945 года. Я обращаюсь к вам, дорогие ветераны: для нас вы — пример непоколебимой воли к Победе, пример мужества, трудолюбия и честности перед собой и перед Отечеством. Низкий вам поклон от всех поколений, которым вы подарили жизнь. Спасибо за Победу! Мы никогда не забудем жертвы, которые понёс многонациональный советский народ, сражаясь с нацизмом. Миллионы погибших! Мы никогда не забудем, какая горькая доля выпала на русских людей. Эту долю разделили с нами жители всех союзных республик. Мы помним их вклад в Победу, помним, как они принимали у себя, как родных, эвакуированных детей. Около 200 тысяч приморцев ушло на фронт, 40 тысяч не вернулись с полей сражений, 104 были удостоены высокого звания Героя Советского Союза», — сказал Олег Кожемяко.
После этого командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял парад, объехал парадный строй коробок и поприветствовал представителей каждого рода войск — от моряков и пограничников до курсантов и юнармейцев. Затем он произнес речь, поздравив всех с 80-летием Победы и отметив, что это священный праздник для каждого жителя нашей страны, а подвиг советского народа не будет забыт.
«Сегодня мы отмечаем священный для каждого из нас праздник — 80 лет великому Дню Победы. День, когда наш единый советский народ выстоял в смертельной схватке с фашизмом и доказал всему миру свою силу духа, свою несгибаемую волю к свободе и справедливости. День Победы — это не просто историческая дата. Это живая память, передаваемая из поколения в поколение. Этот всенародный праздник близок и дорог каждому из нас. Мы отмечаем его по всей нашей огромной стране, в каждом доме. Героические дела наших предков будут незабвенны столетиями, их не уничтожат западные реставраторы истории, которые, словно забыв о преступлениях фашизма в Европе, поддерживают и финансируют неонацистский режим на Украине. Мы гордимся тем, что являемся наследниками поколения победителей. Поколения, которое сломило хребет фашизму и подарило миру свободу. Подвиги и массовый героизм российских воинов, совершаемые в ходе специальной военной операции, говорят о том, что наказ мужественно защищать Родину не забыт», — сказал Виктор Лиина.
Завершило его выступление минута молчания. После дани уважения погибшим прозвучал гимн России. Его пели как участники парада — военные, сотрудники МЧС, курсанты, — так и горожане, пришедшие на мероприятие. Сопровождал гимн праздничный салют из орудий с 33-го причала.
Парад открыла рота почетного караула, которая несла штандарты фронтов Великой Отечественной войны. За ней проследовали, чеканя шаг, парадные коробки различных родов войск.
Открыли парад военной техники два танка Т-34. Один из них носит имя Ефима Гольдберга — ветерана Великой Отечественной войны из Приморья, ушедшего из жизни 12 апреля 2020 года в возрасте 106 лет. Продолжили шествие тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 и современный танк Т-80. Затем прошли БМП-3, БПЛА «Гранат-4» на базе автомобиля КамАЗ, гаубицы Д-30 и другие образцы вооружения. Отдельного внимания заслужил многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-14». Эта система предназначена для пожаротушения в условиях боя и может использоваться в качестве разведывательной машины, машины разминирования и бульдозера.
Завершили парад военной техники ретро-автомобили из коллекции музея исторической техники. Среди них были легендарная «Катюша» и знаменитый ГАЗ-67Б. Последним промаршировал по Светланской сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона.
Затем в центре Владивостока пронесли 80-метровую Георгиевскую ленту площадью 640 квадратных метров. За ней проследовал «Бессмертный полк» под песню «Журавли» (6+). Горожане и гости краевой столицы несли портреты своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне (видео «ВКонтакте» (18+).