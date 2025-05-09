Военный парад, посвященный 80-летию Победы, прошел во Владивостоке

«80 лет прошло, как завершилась самая страшная война в истории человечества, но, слава Богу, и сегодня с нами рядом фронтовики, труженики тыла, дети войны — живые свидетели Победы 1945 года. Я обращаюсь к вам, дорогие ветераны: для нас вы — пример непоколебимой воли к Победе, пример мужества, трудолюбия и честности перед собой и перед Отечеством. Низкий вам поклон от всех поколений, которым вы подарили жизнь. Спасибо за Победу! Мы никогда не забудем жертвы, которые понёс многонациональный советский народ, сражаясь с нацизмом. Миллионы погибших! Мы никогда не забудем, какая горькая доля выпала на русских людей. Эту долю разделили с нами жители всех союзных республик. Мы помним их вклад в Победу, помним, как они принимали у себя, как родных, эвакуированных детей. Около 200 тысяч приморцев ушло на фронт, 40 тысяч не вернулись с полей сражений, 104 были удостоены высокого звания Героя Советского Союза», — сказал Олег Кожемяко.