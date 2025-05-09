Площадки для парковки машин выделили в Ростове на время Парада Победы

Жителям и гостям Ростова-на-Дону во время проведения Парада Победы рекомендуют оставлять машины на семи местах стоянки транспорта. Список накануне опубликовали региональные власти и управление Госавтоинспекции.
Сейчас открыты:
— парковка гипермаркет «Лента», количество мест — 150. Расстояние до места проведения Парада — 2 км;
— парковка рынок «Прогресс», количество мест — 80. Расстояние до места проведения Парада — 2 км 700 м;
— площадь Свободы, количество мест — 50. Расстояние до места проведения Парада — 1 км 300 м;
— площадь Базарная, количество мест — 100. Расстояние до места проведения Парад — 1 км 400 м;
— площадь Толстого количество мест — 50. Расстояние до места проведения Парада — 1 км 500 м;
— парковка на Социалистической, 136, количество мест — 30. Расстояние до места проведения Парада — 1 км;
— парковка на улице Береговой, от дома № 39 до 53А, количество мест — 45. Расстояние до места проведения Парада — 1 км 800 м.
Водителей просят заранее планировать маршруты к местам автостоянок. Добавим, также в Ростове-на-Дону с утра 9 мая ограничили движение транспорта по ряду центральных улиц города.
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