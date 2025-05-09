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Площадки для парковки машин выделили в Ростове на время Парада Победы

Жителям и гостям Ростова-на-Дону рассказали, где можно припарковаться во время Парада Победы.

Источник: Комсомольская правда

Жителям и гостям Ростова-на-Дону во время проведения Парада Победы рекомендуют оставлять машины на семи местах стоянки транспорта. Список накануне опубликовали региональные власти и управление Госавтоинспекции.

Сейчас открыты:

— парковка гипермаркет «Лента», количество мест — 150. Расстояние до места проведения Парада — 2 км;

— парковка рынок «Прогресс», количество мест — 80. Расстояние до места проведения Парада — 2 км 700 м;

— площадь Свободы, количество мест — 50. Расстояние до места проведения Парада — 1 км 300 м;

— площадь Базарная, количество мест — 100. Расстояние до места проведения Парад — 1 км 400 м;

— площадь Толстого количество мест — 50. Расстояние до места проведения Парада — 1 км 500 м;

— парковка на Социалистической, 136, количество мест — 30. Расстояние до места проведения Парада — 1 км;

— парковка на улице Береговой, от дома № 39 до 53А, количество мест — 45. Расстояние до места проведения Парада — 1 км 800 м.

Водителей просят заранее планировать маршруты к местам автостоянок. Добавим, также в Ростове-на-Дону с утра 9 мая ограничили движение транспорта по ряду центральных улиц города.

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