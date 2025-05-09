Парад Победы с участием 2 500 военных прошёл в Новосибирске

Парадный расчёт возглавил полковник Роман Титов, начальник Новосибирского высшего военного командного училища. Принимал парад командир 41-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Крупин. Торжественное шествие началось с выступления юных барабанщиков Сибирского кадетского корпуса, создавших особую праздничную атмосферу.
Историческую часть парада открыла знаменная группа курсантов НВВКУ, которые пронесли по площади штандарты 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. Особое внимание зрителей привлекла демонстрация боевой техники: от легендарного танка Т-34 до современных боевых машин пехоты БМП-2М и разведывательных машин БРМ-1КМ.
Ярким завершением наземной части стало внесение на площадь увеличенной копии Знамени Победы. В небе над Новосибирском состоялся пролёт авиационной группы в составе современных истребителей Су-34, а также исторических самолетов «Легенда-570» и И-16, символизирующих преемственность поколений защитников Отечества.
Мероприятие собрало десятки тысяч зрителей, пришедших почтить память героев Великой Отечественной войны. По словам организаторов, этот парад стал одним из самых масштабных за последние годы в Сибирском регионе.