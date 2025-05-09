Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова

«Например, в Симферопольское водохранилище поступило 4 с лишним миллиона кубометров, а средний приток за апрель — 7 миллионов, то есть мы и близко не приблизились к этому значению, даже за счет этого паводка. В Партизанское водохранилище поступило более 6 миллионов, а среднее значение — 6,8 млн, то есть тоже мы не приблизились. То есть мы на нисходящей кривой», — сказал Копачевский.