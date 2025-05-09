Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова

По его словам Николенко, объем наполнения крымских водохранилищ за апрель увеличился на 15 млн кубов.
«Если говорить про общий объем наполнения, то это 55%», — сказал он.
Небольшое Аянское водохранилище сейчас почти полное: из 3,9 млн кубов проектного объема с водой уже 3,8 млн. Загорское заполнено на 53%, а Чернореченское, питающее Севастополь, почти наполовину. Самый большой объем наполнения, 60−70%, в Симферопольском водохранилище, уточнил Николенко.
Он подчеркнул, что наполнение объемов стало возможным благодаря погодным аномалиям, которыми отличился апрель в Крыму в этом году. В частности, выпадению снега, высоким температурам и разнице температурных значений днем и ночью.
Как пояснил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, это привело к мощному сходу снежного покрова с гор в реки, так что в течение десяти дней можно было наблюдать очень большие притоки практически во все водохранилища.
Когда сумма температур дневной и ночной превысила 20 градусов и среднее значение между ночными дневными превысило 10 градусов, стало заметно, как увеличились притоки. Прогрелись снежные шапки, покровы. Если бы были они еще были, мы бы эти притоки продолжали наблюдать. Но мы не наблюдаем. Это значит, что все снежные запасы сошли.
Локальные паводки удержали объемы водохранилищ от понижения, но не повлияли на процесс, который ведет Крым к засушливому периоду, заметил эксперт.
«Например, в Симферопольское водохранилище поступило 4 с лишним миллиона кубометров, а средний приток за апрель — 7 миллионов, то есть мы и близко не приблизились к этому значению, даже за счет этого паводка. В Партизанское водохранилище поступило более 6 миллионов, а среднее значение — 6,8 млн, то есть тоже мы не приблизились. То есть мы на нисходящей кривой», — сказал Копачевский.
На ту же тенденцию указывают и средние значения, характеризующие наполнение крымских водохранилищ на начало мая, отмечают эксперты.
«Среднее значение наполнения на начало мая обычно было 75%». А средний показатель объема наполнения в течение апреля за 40 лет наблюдений — 13 млн", — уточнил Николенко.
По словам Копачевского, с момента прошлой засухи подземные водозаборы западного Крыма, которые были дополнительно разработаны, уже не выключаются, и сейчас объемы забора воды из них увеличены.
«Благодаря этому уменьшены водоотборы из Симферопольского и Партизанского водохранилища. Это благоприятно сказывается на накоплении воды, и мы не падаем на уровни “мертвого объема”, — резюмировал эксперт.