Отец Путина был награжден приказом автора прорыва блокады Ленинграда

«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью “За боевые заслуги” красноармейца Путина Владимира Спиридоновича», — говорится в приказе, подписанном Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта Владимиром Богаткиным.