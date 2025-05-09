Отец Путина был награжден приказом автора прорыва блокады Ленинграда

Во время Великой Отечественной войны отец российского президента Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом маршала Советского Союза Леонида Говорова, который разрабатывал план прорыва блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости со ссылкой на архивные документы.
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью “За боевые заслуги” красноармейца Путина Владимира Спиридоновича», — говорится в приказе, подписанном Говоровым, а также членом военного совета Ленинградского фронта Владимиром Богаткиным.
По информации агентства, отец президента РФ был удостоен награды за участие в сражении на плацдарме «Невский пятачок», где он получил ранение ноги.
Ранее сообщалось об обнаружении в Центральном архиве Минобороны РФ наградного документа на имя гвардии сержанта Кемеля Токаева — отца нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.