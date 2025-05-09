Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Победы

Глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале поздравил жителей Самарской области с 80-й годовщиной Победы.
Вячеслав Андреевич отметил, что и в наше время подвиг предков поражает своим величием.
Также, губернатор подчеркнул, что 2025 год объявлен годом защитника отечества.
Редакция «МК в Самаре» присоединяется к поздравлениям. С Днем Победы!
Сегодня в областной столице пройдет торжественный парад, посвященный этому великому событию. А к концу дня жителей и гостей Самары ждет шоу на главной площади города. Там исполнят свои композиции Лариса Долина и группа «Чайф». Также в Самаре ожидается дождь. Не забудьте брать с собой дождевики и зонтики.
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