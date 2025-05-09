Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Победы

Сегодня в областной столице пройдет торжественный парад, посвященный этому великому событию. А к концу дня жителей и гостей Самары ждет шоу на главной площади города. Там исполнят свои композиции Лариса Долина и группа «Чайф». Также в Самаре ожидается дождь. Не забудьте брать с собой дождевики и зонтики.