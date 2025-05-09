Парад в честь 80-летия Победы начался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ровно в 10.00 начался парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На трибуне за парадом наблюдают полпред президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, военнослужащие и представители духовенства.
Перед началом парада ветеранов, военнослужащих и жителей города поприветствовал уральский полпред. Сегодня он выступил в военной форме.
«9 мая 1945 года — это день, который изменил мировую историю. Он поставил точку в тяжёлой и изматывающей войне. Наша страна одержала безоговорочную Победу, доказала свою мощь и величие. Сотни тысяч уральцев и сибиряков защищали Родину на передовой. Мы чтим память павших и будем вечно благодарить за нашу жизнь. Особые слова признательности ветеранам, которые сегодня отмечают этот великий праздник вместе с нами. Спасибо, что сберегли Родину. Мы перед вами в неоплатном долгу», — сказал Артем Жога.
Уральский полпред напомним, что сегодня наша страна снова отстаивает свои интересы. Российские военнослужащие продолжают освобождение исторической территории страны и защищают соотечественников.
«Как и 80 лет назад, наше дело — правое. А значит, враг вновь будет разбит, и Победа обязательно будет за нами!», — резюмировал уральский полпред.
Напомним, что после окончания парада в Екатеринбурге впервые за пять лет пройдет акция «Бессмертный полк». Как ожидается, участие в шествии примут свыше 150 тыс. человек.