Парад в честь 80-летия Победы начался в Екатеринбурге

«9 мая 1945 года — это день, который изменил мировую историю. Он поставил точку в тяжёлой и изматывающей войне. Наша страна одержала безоговорочную Победу, доказала свою мощь и величие. Сотни тысяч уральцев и сибиряков защищали Родину на передовой. Мы чтим память павших и будем вечно благодарить за нашу жизнь. Особые слова признательности ветеранам, которые сегодня отмечают этот великий праздник вместе с нами. Спасибо, что сберегли Родину. Мы перед вами в неоплатном долгу», — сказал Артем Жога.