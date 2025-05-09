Общественный транспорт развезет челябинцев после фейерверка 9 мая

На площади Революции горожан будут ждать трамваи № 3 (по улице Кирова до Копрового), № 5 (до автовокзала, обратно — по улицам Карла Маркса и Горького, 5-го декабря, далее в депо), № 7 (по улицам Труда, Российская до ЧГРЭС), № 16 (по улице Кирова до улицы Чичерина), № 22 (по улицам Карла Маркса, Российская до Чичерина), автобус № 64 (по улице Братьев Кашириных до автопарка).