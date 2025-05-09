Общественный транспорт развезет челябинцев после фейерверка 9 мая

Напомним, салют начнется в 22:00 на набережной реки Миасс.
На площади Революции горожан будут ждать трамваи № 3 (по улице Кирова до Копрового), № 5 (до автовокзала, обратно — по улицам Карла Маркса и Горького, 5-го декабря, далее в депо), № 7 (по улицам Труда, Российская до ЧГРЭС), № 16 (по улице Кирова до улицы Чичерина), № 22 (по улицам Карла Маркса, Российская до Чичерина), автобус № 64 (по улице Братьев Кашириных до автопарка).
От остановки «Алое поле» будут следовать трамваи № 2 (по улице Кирова до ЧЭМК) и № 20 (по улице Кирова до ЧМК), троллейбус № 12 (до улицы Молдавская), автобусы № 2 (до поселка Чурилово), № 4 (до улицы Мамина) и № 71 (по Свердловскому проспекту, улицам 50-летия ВЛКСМ, Сталеваров до ЧМК).
От театра кукол поедут трамвай № 2 (до областной больницы), № 3 (до Копрового), № 16 (до улицы Чичерина) и № 22 (по улицам Кирова, Карла Маркса, Горького до Чичерина).
По улице Карла Маркса будут курсировать трамваи № 5 (по улицам Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС) и № 22 (по улицам Карла Маркса и Кирова до Чичерина).
От улицы Цвиллинга можно будет уехать на до автовокзала на трамвае № 5, на северо-западе — трамвае № 22 (по улице Кирова до Чичерина).
На Площади искусств можно сесть на трамваи № 3 (до автовокзала, обратно — ЧМК) и № 22 (по улицам Карла Маркса, Горького до Чичерина).
От улицы Пушкина — трамваи № 5 (по улицам Труда и Горького до ЧЭМК) № 7 (до автовокзала) и № 16 (по улицам Труда и Российская до Чичерина).
От остановки цирк поедут трамваи № 3 (до автовокзала), № 15 (по улицам Кирова и Горького до депо № 1) и № 16 (до улицы Чичерина), а также автобусы № 9 (по улице Кирова, Комсомольскому проспекту до улицы Петра Столыпина) и № 18 (по улице Кирова, Комсомольскому проспекту до автобусного парка).
От ДС «Юность» — автобус № 58 (по улицам Доватора, Новороссийская до Чистопольской).
От Геологического музея — до областной больницы на трамвае № 2. От Торгового центра до АМЗ — на троллейбусе № 12, до улицы Мамина — автобусе № 8, на нем же в обратном направлении -до улицы Академика Королева.
От Теплотехнического института будут курсировать трамваи № 3 (по улице Кирова до автовокзала), № 7 (по проспекту Победы, улице Российская до автовокзала), № 15 (по проспекту Победы и улице Горького до депо № 1, обратно — до улицы Чичерина), № 18 (до ЧМК).
По проспекту Победы на пересечении со Свердловским проспектом будут ждать автобусы № 18 (до ТРК «Алмаз») и № 34 (до поселка Чурилово). Также по Свердловскому проспекту направят троллейбус № 12 (до АМЗ).