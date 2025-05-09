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В Хабаровске воссоздали легендарный кадр со Знаменем Победы в Берлине

Мужчина в советской форме с красным флагом приветствовал шествие с балкона Дома-коммуны.

Источник: Соцсети

В Хабаровске воссоздали легендарную сцену водружения Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине, сообщает hab.aif.ru.

Во время шествия «Бессмертного полка» по улице Муравьёва-Амурского мужчина в военной форме времён Великой Отечественной войны вышел на балкон Дома-коммуны работников НКВД и размахивал красным стягом с серпом и молотом.

Прохожие и участники шествия приветствовали его громкими криками «Ура!». Эпизод стал одной из самых эмоциональных сцен празднования Дня Победы в городе.

Пока праздничные мероприятия уже завершились в других городах Дальнего Востока — Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане и Петропавловске-Камчатском, — в Хабаровске они продолжаются. В течение дня проходят концерты и тематические акции, вечером запланирован салют.