В Хабаровске воссоздали легендарный кадр со Знаменем Победы в Берлине

Пока праздничные мероприятия уже завершились в других городах Дальнего Востока — Владивостоке, Южно-Сахалинске, Магадане и Петропавловске-Камчатском, — в Хабаровске они продолжаются. В течение дня проходят концерты и тематические акции, вечером запланирован салют.