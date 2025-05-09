Китайские военные исполнили песню «Священная война» на Красной площади

Китайские военные прошли маршем по Красной площади.
Военные из Китая исполнили известную песню «Священная война» и прошли с флагом своей страны по Красной площади в Москве. Об этом сообщает telegram-канал «Звезды».
Песня «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной войны поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Александром Александровым и быстро стала символом сплоченности советского народа. Ее впервые исполнили на Белорусском вокзале 26 июня 1941 года, и с тех пор она занимает особое место в культурном наследии России, часто звуча на памятных мероприятиях и концертах, в том числе за рубежом.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что расчеты из КНР станут самыми многочисленными из всех, что будут представлены на Параде Победы. Накануне в столицу прибыл китайский лидер Си Цзиньпин. Он пробудет в РФ до 10 мая.