Китайские военные исполнили песню «Священная война» на Красной площади

Песня «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной войны поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Александром Александровым и быстро стала символом сплоченности советского народа. Ее впервые исполнили на Белорусском вокзале 26 июня 1941 года, и с тех пор она занимает особое место в культурном наследии России, часто звуча на памятных мероприятиях и концертах, в том числе за рубежом.