Нижегородские школьники отправились в Беларусь в рамках «Уроков с путешествием»

Образовательный проект «Уроки с путешествием. 80-летие Победы» расширяет географические рамки. Сегодня, 9 мая, поезд отправился с Московского вокзала Нижнего Новгорода в Республику Беларусь. 588 нижегородских школьников и студентов колледжей, а также 60 преподавателей проедут по белорусским городам с посетят Минск и Брест, где познакомятся с историей Великой Отечественной войны и ролью, которую сыграла в ней Беларусь.
В путешествие отправятся школьники со всего региона: Нижний Новгород, Павлово, Дзержинск, Бор, Починки, Навашино, Ветлуга и др.
В дороге ребята скучать не будут: учителя проведут с ними тематические занятия, игры и квизы.
«Я подготовил для ребят лекции о подвиге солдат Красной армии, а также взял с собой образец солдатской формы 1943 года. Планирую рассказывать о различных аспектах солдатской жизни на войне, прочитаю Василия Теркина, буду показывать предметы, которые наши деды носили с собой на фронте», — рассказал педагог, лектор Российского общества «Знание» Александр Шаболов.
Проводить ребят в дорогу приехал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, которые дал напутственные слова.
«Я вам искренне завидую. Если бы я себе мог позволить в свои годы такое путешествие. Целый день в поезде — это всегда клево и здорово, а с друзьями и сверстниками — еще круче, — подчеркнул губернатор. — Вы будете слышать интересные и важные данные, но осознание придет лишь через много-много лет. Осознать это очень сложно в вашем возрасте. Можете себе представить, что тогда Республика Белоарусь потеряли треть своих жителей страны. Было девять миллионов, стало шесть миллионов. Я раньше слышал эти цифры, но они оставались цифрами, за ними не появлялись миллионы людей, семей. У нас в целом в стране потери были колоссальные, но самые большие были именно в Беларуси. Поэтому наши белорусские братья всем дадут пример, как они чтут великую Победу».
Напомним, что проект «Уроки с путешествием» реализуется по инициативе родительского сообщества Нижегородской области. Идея была поддержана губернатором Глебом Никитиным. Впервые поезд отправился в Волгоградскую область в 2023 году.