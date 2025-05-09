Нижегородские школьники отправились в Беларусь в рамках «Уроков с путешествием»

«Я вам искренне завидую. Если бы я себе мог позволить в свои годы такое путешествие. Целый день в поезде — это всегда клево и здорово, а с друзьями и сверстниками — еще круче, — подчеркнул губернатор. — Вы будете слышать интересные и важные данные, но осознание придет лишь через много-много лет. Осознать это очень сложно в вашем возрасте. Можете себе представить, что тогда Республика Белоарусь потеряли треть своих жителей страны. Было девять миллионов, стало шесть миллионов. Я раньше слышал эти цифры, но они оставались цифрами, за ними не появлялись миллионы людей, семей. У нас в целом в стране потери были колоссальные, но самые большие были именно в Беларуси. Поэтому наши белорусские братья всем дадут пример, как они чтут великую Победу».