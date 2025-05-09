Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с юбилейной датой и обратился к ветеранам и блокадникам. Он выразил слова безмерной благодарности тем, кто до последнего сражался за свободу и независимость родины. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Дорогие наши ветераны, уважаемые ленинградцы и петербуржцы! Поздравляю вас с великим и главным праздником нашей страны — с 80-й годовщиной Великой Победы нашего народа. 80 лет назад наши с вами отцы, деды и прадеды победили в самой жестокой и самой кровавой войне в истории человечества, разбили сильного безжалостного и коварного врага, — сказал Беглов.
К слову, сегодня отмечают юбилей не только петербургские ветераны и блокадники, но прибывшие из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Все они займут почетные места на трибунах на Дворцовой площади, где пройдет парад Победы и праздничный концерт.
— Для нашего города, города-героя, День Победы является особенным праздником. Непокоренный врагам блокадный Ленинград вдохновлял страну своим примером, мужеством своих защитников и жителей, помогал держаться бойцам Красной Армии. Низкий поклон, безмерная благодарность всем, кто приближал светлый день — 9 мая 1945 года. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашего Отечества, — добавил Беглов.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» на Невском проспекте начнется в 14:00. Патриотическая акция соберет около 1 миллиона человек. Колонна горожан, в руках которых будут портреты их родственников-героев, пройдет вплоть до Дворцовой площади, где они смогут стать частью праздничной программы.