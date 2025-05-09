Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем Победы

— Дорогие наши ветераны, уважаемые ленинградцы и петербуржцы! Поздравляю вас с великим и главным праздником нашей страны — с 80-й годовщиной Великой Победы нашего народа. 80 лет назад наши с вами отцы, деды и прадеды победили в самой жестокой и самой кровавой войне в истории человечества, разбили сильного безжалостного и коварного врага, — сказал Беглов.