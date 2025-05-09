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Аэропорт Нижнекамска временно ограничил работу

Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов.

Источник: Аргументы и факты

Работа аэропорта Нижнекамска временно ограничена утром в пятницу, сообщает Telegram-канал Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07:50 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в публикации.

Сообщается, что аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.

Ранее стало известно о введении временных ограничений в аэропорту Саратова. Сообщалось, что работу воздушной гавани ограничили в целях обеспечения безопасности полетов.

Накануне ограничения вводились также в аэропортах Мурманска и Апатитов.