Аэропорт Нижнекамска временно ограничил работу

Работа аэропорта Нижнекамска временно ограничена утром в пятницу, сообщает Telegram-канал Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07:50 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — говорится в публикации.
Сообщается, что аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.
Ранее стало известно о введении временных ограничений в аэропорту Саратова. Сообщалось, что работу воздушной гавани ограничили в целях обеспечения безопасности полетов.
Накануне ограничения вводились также в аэропортах Мурманска и Апатитов.