Захарова пожелала празднующим 9 Мая украинцам не сдаваться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев быть сильными в отстаивании истины и не сдаваться в борьбе за будущее.
В интервью ТАСС она, с трудом сдерживая слезы, напомнила, что именно за такими украинцами стоит будущее страны. То же самое она пожелала молдаванам, которые празднуют День Победы 9 мая.
«Не сдавайтесь, потому что за вами ваше поколение. Просто откройте ваши фотоальбомы, посмотрите в глаза вашим предкам. Вспомните, как они встали на защиту мира, как они самоотверженно боролись», — сказала она.
Захарова сообщила, что ветеранам ВОВ на Украине предписано носить медали на внутренней стороне пиджака, им также запретили петь песни Победы на русском языке.
Ранее штурмовик ВС РФ Рауф рассказал, что взял позывной в честь прадеда-ветерана.