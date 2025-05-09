Число 80 зажгли в честь Дня Победы на здании постпредства при ООН в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в честь 9 Мая зажгли свет на здании в форме цифры 80. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства России при ООН.
Постоянное представительство приняло участие в акции «Окна Победы», подсветив окна жилого дома дипломатов числом 80 в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Там также отметили, что мероприятие было организовано в знак памяти и признательности тем, кто принес мир и свободу. Светящиеся цифры были хорошо видны издалека и выделялись на фоне зданий в районе Ривердейл.
— Победа была общей — но ее основную тяжесть вынесли на себе именно народы СССР, потерявшие 27 миллионов жизней, — написали в Telegram-канале постпредства.
Министерство иностранных дел Германии в четверг, 8 мая, на официальной странице в социальной сети X разместило публикацию на русском языке в честь 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны и поблагодарило страны-союзницы за освобождение.
Вместе с тем крупные немецкие компании по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны признали ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-е годы. Об этом сказано в совместном заявлении, которое подписали 49 руководителей ведущих немецких концернов, включая Volkswagen, BMW, Adidas и Bosch.