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Парад Победы в Ростове и Новочеркасске проведут со зрителями

Зрители смогут пройти к местам проведения Парада в Ростове и Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

Парад Победы в Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдет со зрителями. Такое решение накануне приняли в региональном оперативном штабе, сообщают власти.

В Ростове-на-Дону в составе парадных колонн пройдут около 3 тысяч человек: представители ЮВО и силовых ведомств, воспитанники кадетских корпусов и других учебных заведений.

Зрителям продемонстрируют более 60 единиц боевой и специальной техники. Например, можно будет увидеть бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун ВДВ», боевую машину поддержки танков «Терминатор» и комплекс радиоэлектронного подавления. Также в составе механизированной колонны пройдет техника времен Великой Отечественной войны.

Напомним, прямую трансляцию Парада Победы из Ростова-на-Дону можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Начало в 10 часов утра. Вечером, в 22 часа, планируют праздничный салют.

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