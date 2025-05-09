Парад Победы в Ростове и Новочеркасске проведут со зрителями

Парад Победы в Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдет со зрителями. Такое решение накануне приняли в региональном оперативном штабе, сообщают власти.
В Ростове-на-Дону в составе парадных колонн пройдут около 3 тысяч человек: представители ЮВО и силовых ведомств, воспитанники кадетских корпусов и других учебных заведений.
Зрителям продемонстрируют более 60 единиц боевой и специальной техники. Например, можно будет увидеть бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун ВДВ», боевую машину поддержки танков «Терминатор» и комплекс радиоэлектронного подавления. Также в составе механизированной колонны пройдет техника времен Великой Отечественной войны.
Напомним, прямую трансляцию Парада Победы из Ростова-на-Дону можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Начало в 10 часов утра. Вечером, в 22 часа, планируют праздничный салют.
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