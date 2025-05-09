Зарубин показал, что происходит в Кремле перед парадом Победы

Корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в Telegram-канале показал, что происходит в Кремле перед Парадом Победы.
«Такое бывает только во время инаугурации президента, но сегодня настолько важный день, что все начнется именно здесь», — отметил журналист.
Здесь уже выстроился почетный караул президентского полка. А также выстлана красная ковровая дорожка, по которой через час будут проходить многочисленные мировые лидеры, приехавшие в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: скриншот с видео тг-канала zarubinreporter.
Ранее, напомним, сообщалось, что военная техника, которая будет участвовать в Параде Победы уже выдвинулась к Красной площади.