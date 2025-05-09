Зарубин показал, что происходит в Кремле перед парадом Победы

Здесь уже выстроился почетный караул президентского полка. А также выстлана красная ковровая дорожка, по которой через час будут проходить многочисленные мировые лидеры, приехавшие в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.