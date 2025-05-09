Стали известны детали награждения отца Владимира Путина

Невский пятачок — небольшой плацдарм под Ленинградом. Место, где практически всю войну велись ожесточенные бои. Считалось, что именно отсюда может начаться прорыв блокады Ленинграда. Поэтому бойцы Красной армии героически удерживали территорию, а немцы хотели ее захватить. Именно там служил и был тяжело ранен Владимир Спиридонович Путин — отец нынешнего президента России. «Комсомолке» удалось найти его однополчанина.