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Стали известны детали награждения отца Владимира Путина

Отца Владимира Путина наградил автор прорыва блокады Ленинграда маршал Говоров.

Документ, подтверждающий награждение Владимира Спиридоновича Путина, отца главы государства, был подписан маршалом Советского Союза и одним из участников прорыва блокады Ленинграда Леонидом Говоровым. Подробности церемонии награждения отца президента России стали известны РИА Новости.

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью “За боевые заслуги” красноармейца Путина Владимира Спиридоновича», — указано в документе.

Сообщается, что отец Владимира Путина был удостоен этой награды за свою службу в битве на Невском плацдарме во время Великой Отечественной войны.

Невский пятачок — небольшой плацдарм под Ленинградом. Место, где практически всю войну велись ожесточенные бои. Считалось, что именно отсюда может начаться прорыв блокады Ленинграда. Поэтому бойцы Красной армии героически удерживали территорию, а немцы хотели ее захватить. Именно там служил и был тяжело ранен Владимир Спиридонович Путин — отец нынешнего президента России. «Комсомолке» удалось найти его однополчанина.