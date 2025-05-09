Стали известны детали награждения отца Владимира Путина

Документ, подтверждающий награждение Владимира Спиридоновича Путина, отца главы государства, был подписан маршалом Советского Союза и одним из участников прорыва блокады Ленинграда Леонидом Говоровым. Подробности церемонии награждения отца президента России стали известны РИА Новости.
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью “За боевые заслуги” красноармейца Путина Владимира Спиридоновича», — указано в документе.
Сообщается, что отец Владимира Путина был удостоен этой награды за свою службу в битве на Невском плацдарме во время Великой Отечественной войны.
Невский пятачок — небольшой плацдарм под Ленинградом. Место, где практически всю войну велись ожесточенные бои. Считалось, что именно отсюда может начаться прорыв блокады Ленинграда. Поэтому бойцы Красной армии героически удерживали территорию, а немцы хотели ее захватить. Именно там служил и был тяжело ранен Владимир Спиридонович Путин — отец нынешнего президента России. «Комсомолке» удалось найти его однополчанина.