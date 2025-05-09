Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин превзошел достижение Дацюка в НХЛ

В ночь на 9 мая «Вашингтон» со счетом 3:1 обыграл «Каролину». Овечкин не отметился результативными действиями в этом матче. Столичные сравняли счет в серии до четырех побед, сделав его 1−1. Следующий матч пройдет на льду «Каролины» 11 мая.