Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин превзошел достижение Дацюка в НХЛ

В рамках матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 158 игр, проведенных в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Этот результат позволил ему превзойти достижение экс-нападающего сборной России Павла Дацюка, на счету которого 157 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли. Овечкин занял единоличное четвертое место среди российских хоккеистов по количеству игр в плей-офф.
Первую строчку в списке россиян занимает Сергей Федоров, отыгравший за свою карьеру 183 матча в плей-офф НХЛ. На второй позиции находится действующий игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, у которого 177 игр. Третьим идет бывший защитник «Даллас Старз» Павел Зубов (164 матча).
В ночь на 9 мая «Вашингтон» со счетом 3:1 обыграл «Каролину». Овечкин не отметился результативными действиями в этом матче. Столичные сравняли счет в серии до четырех побед, сделав его 1−1. Следующий матч пройдет на льду «Каролины» 11 мая.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Овечкина крепким орешком и отличным парнем.