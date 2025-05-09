Шествие «Бессмертного полка» прошло в Алматы

В День Победы десятки тысяч людей собрались на акцию с портретами членов семьи — героев Великой Отечественной войны.
Участники шествия вышли с Центрального парка по улице Гоголя (бывший парк Горького), прошли по улицам города и вошли в Парк имени 28-ми гвардейцев- панфиловцев. Там они возложили цветы к Вечному огню.
Мы должны поднимать дух нашего подрастающего поколения, подчеркнули участники мероприятия. И чтобы они воспитывались на примере героев из своей семьи.
«Бессмертный полк» — это общественная инициатива, родившаяся в России в 2012 году. Она появилась как еще один способ почтить память фронтовиков Великой Отечественной войны.
Смысл акции в том, что люди выходят на улицы с портретами своих родственников — участников войны. Идея быстро распространилась и стала международной, охватив десятки стран.
Движение «Бессмертный полк» в Казахстане началось в 2013 году, спустя год после его основания в России. С самого начала акция получила широкую поддержку: в Алматы, Астане, Шымкенте, Петропавловске и других городах тысячи людей выходили на улицы с портретами своих родных.
Праздничные мероприятия проходят сегодня не только в Алматы, но и в других городах Казахстана. Каждый регион готовит свою программу и чествует ветеранов.