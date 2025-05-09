Шествие «Бессмертного полка» прошло в Алматы

Движение «Бессмертный полк» в Казахстане началось в 2013 году, спустя год после его основания в России. С самого начала акция получила широкую поддержку: в Алматы, Астане, Шымкенте, Петропавловске и других городах тысячи людей выходили на улицы с портретами своих родных.