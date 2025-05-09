NDTV: Пакистан возобновил атаки северных районов Индии

Ночью из приграничных с Пакистаном районов Индии поступали сообщения о взрывах, световых вспышках и сигналах тревоги. В целях безопасности в ряде городов было отключено электричество. В Джамму и Кашмире зафиксированы атаки на военные объекты, которые, по данным индийской армии, были успешно отбиты, передает телеканал.