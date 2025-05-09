NDTV: Пакистан возобновил атаки северных районов Индии

Пакистанские военные утром в пятницу, 9 мая, возобновили обстрелы северных районов Индии, сообщается в эфире NDTV.
По имеющейся информации, стрельба велась через линию контроля в районах Купвара и Ури. В Чандигархе, находящемся примерно в 240 километрах к северу от Дели, сработали сирены, местным жителям рекомендовано не покидать дома.
— От ВВС получено предупреждение о возможном нападении. Включены сирены. Всем рекомендуется оставаться в помещениях и держаться подальше от балконов, — сообщили местные власти.
Ночью из приграничных с Пакистаном районов Индии поступали сообщения о взрывах, световых вспышках и сигналах тревоги. В целях безопасности в ряде городов было отключено электричество. В Джамму и Кашмире зафиксированы атаки на военные объекты, которые, по данным индийской армии, были успешно отбиты, передает телеканал.
7 мая в СМИ появилась информация, что минимум 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по спорной территории Кашмир. При этом удары, которые продолжались с 23:05 до 23:30 6 мая, были произведены совместно индийской армией, флотом и военно-воздушными силами.