9 мая остановят колесо обозрения в парке Революции Ростова-на-Дону

Колесо обозрения в парке имени Октябрьской революции в Ростове-на-Дону остановят на время проведения Парада Победы. Об этом в соцсетях предупреждает администрация парка.
— В остальные дни колесо обозрения «Одно небо» будет работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.
Напомним, в этом году в Ростове-на-Дону и Новочеркасске зрителей допустили к местам проведения парадного шествия. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
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