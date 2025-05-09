9 мая остановят колесо обозрения в парке Революции Ростова-на-Дону

Напомним, в этом году в Ростове-на-Дону и Новочеркасске зрителей допустили к местам проведения парадного шествия. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».