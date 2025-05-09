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9 мая остановят колесо обозрения в парке Революции Ростова-на-Дону

Колесо обозрения в парке Революции Ростова не будет работать во время парадного шествия.

Источник: Комсомольская правда

Колесо обозрения в парке имени Октябрьской революции в Ростове-на-Дону остановят на время проведения Парада Победы. Об этом в соцсетях предупреждает администрация парка.

— В остальные дни колесо обозрения «Одно небо» будет работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в Ростове-на-Дону и Новочеркасске зрителей допустили к местам проведения парадного шествия. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

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