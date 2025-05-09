Минтранс вводит сезонные ограничения движения на дорогах Беларуси

Максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования (их участкам) с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха более 25 градусов по Цельсию не должна превышать 6 тонн.
В Минтрансе напомнили, что сезонные ограничения не затрагивают пассажирский транспорт, перевозку некоторых видов грузов (например, животных), а также сельскохозяйственную колесную технику.
Профильное ведомства утвердило перечень дорог в Беларуси и отдельных их участков, где не будут действовать сезонные ограничения.
В приложении к постановлению перечисленные главные транспортные транзитные коридоры, а также ряд магистралей республиканского значения.