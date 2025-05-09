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Минтранс вводит сезонные ограничения движения на дорогах Беларуси

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций с 26 мая по 31 августа включительно вводит сезонные ограничения нагрузки на ось при движении по республиканским автодорогам, об этом говорится в постановлении № 36, размещенном на Национальном правовом портале в пятницу.

Источник: Sputnik.by

Максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автомобильным дорогам общего пользования (их участкам) с асфальтобетонным покрытием с 11:00 до 20:00 включительно при дневной температуре воздуха более 25 градусов по Цельсию не должна превышать 6 тонн.

говорится в документе

В Минтрансе напомнили, что сезонные ограничения не затрагивают пассажирский транспорт, перевозку некоторых видов грузов (например, животных), а также сельскохозяйственную колесную технику.

Профильное ведомства утвердило перечень дорог в Беларуси и отдельных их участков, где не будут действовать сезонные ограничения.

В приложении к постановлению перечисленные главные транспортные транзитные коридоры, а также ряд магистралей республиканского значения.