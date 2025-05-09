Минтранс вводит сезонные ограничения движения на дорогах Беларуси

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Министерство транспорта и коммуникаций с 26 мая по 31 августа включительно вводит сезонные ограничения нагрузки на ось при движении по республиканским автодорогам, об этом говорится в постановлении № 36, размещенном на Национальном правовом портале в пятницу.