Почти 160 нежилых помещений создано в домах по реновации с начала года

В Москве реализовано 159 нежилых помещений, которые находятся на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, такое количество зафиксировано с начала текущего года.
Одна из ключевых целей реновации — формирование благоприятного городского пространства. В связи с этим при проектировании и строительстве новых зданий первые этажи не предназначены для жилья. В дальнейшем на них могут быть размещены различные объекты, такие как аптеки, частные медицинские учреждения, детские досуговые и развивающие центры, магазины и т. д.
«С начала 2025 года в девяти округах столицы на первых нежилых этажах новостроек город реализовал 159 помещений общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. В том числе в Восточном административном округе — 49, в Юго-Восточном — свыше 33. Еще 23 и 14 помещений реализовано на юго-западе и западе столицы соответственно. Всего в рамках программы реновации предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых можно будет создать более 200 тысяч рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
При строительстве домов по программе реновации также применяются префаб-технологии. Об этом ранее информировал мэр столицы Сергей Собянин. Они внедряются с 2022 года. По его словам, некоторые компоненты конструкции здания производятся на заводах и затем собираются на строительной площадке. Это позволяет сократить сроки строительства на 30−50%, а также снизить трудозатраты на квадратный метр площади в два-три раза. Срок службы таких зданий составляет более ста лет.
Программа была одобрена в августе 2017 года, в целом она затронет около миллиона жителей города. В рамках реновации планируется расселить 5176 зданий. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить ее реализацию в два раза.