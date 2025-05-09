Почти 160 нежилых помещений создано в домах по реновации с начала года

«С начала 2025 года в девяти округах столицы на первых нежилых этажах новостроек город реализовал 159 помещений общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. В том числе в Восточном административном округе — 49, в Юго-Восточном — свыше 33. Еще 23 и 14 помещений реализовано на юго-западе и западе столицы соответственно. Всего в рамках программы реновации предусмотрено строительство около восьми тысяч нежилых помещений, в которых можно будет создать более 200 тысяч рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.