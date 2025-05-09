Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.