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Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинского беспилотника. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке украинского беспилотника. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По его словам, на месте работают все необходимые оперативные службы.

Несмотря на инцидент, праздничные мероприятия проходят в соответствии с планом с учетом усиленных мер безопасности, передает Telegram-канал Гладкова.

7 мая боевые вертолеты Ка-52 применили в рамках борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. На ролике можно заметить, как Ка-52 на большой высоте преследует дрон. Официального подтверждения использования боевых вертолетов для борьбы с БПЛА не появлялось.

В тот же день в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие сутки российские средства ПВО уничтожили 524 украинских беспилотника, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.