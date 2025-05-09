Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Видео

«Сердечно поздравляю вас с Днем Победы. В мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества. Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей», — сказал мэр Москвы в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.