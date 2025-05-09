Захарова: РФ позвала мировых лидеров на 9 Мая, чтобы поделиться атмосферой

«Мы ведь встречаем и пригласили и лидеров государств, и делегации, и, конечно, ветеранов, которые приехали из разных стран мира, не потому, что мы что-то от них хотим, а потому, что мы хотим поделиться с ними вот этой невероятной атмосферой, силой духа, нашей исторической памятью», — заявила она.