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Захарова: РФ позвала мировых лидеров на 9 Мая, чтобы поделиться атмосферой

Приглашая глав других стран и ветеранов на Парад Победы, Москва не исходит из корыстных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ.

Источник: Аргументы и факты

Приглашение иностранных лидеров, делегаций и ветеранов на празднование 80-летия Великой Победы продиктовано стремлением России поделиться атмосферой торжества, а не корыстными интересами. Об этом в эфире Первого канала рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что участие зарубежных гостей в памятных мероприятиях необходимо прежде всего для того, чтобы они могли прочувствовать силу духа и глубину исторической памяти, которую несёт этот день для российского народа. По её словам, Москва стремится передать этот эмоциональный и духовный опыт, а не использовать юбилей в качестве инструмента влияния или давления.

«Мы ведь встречаем и пригласили и лидеров государств, и делегации, и, конечно, ветеранов, которые приехали из разных стран мира, не потому, что мы что-то от них хотим, а потому, что мы хотим поделиться с ними вот этой невероятной атмосферой, силой духа, нашей исторической памятью», — заявила она.

Ранее Мария Захарова призвала празднующих День Победы украинцев быть сильными в отстаивании истины и не сдаваться в борьбе за будущее.