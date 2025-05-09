Во сколько начнется салют в Самаре на День Победы?

В прошлом году в Самаре не было салюта, но в 2025 году, в День Победы у нас для вас отличные новости — их будет сразу два!
Юбилей Победы.
В этом году праздник особенно значим, ведь после отсутствия салюта в прошлом году власти Самарской области решили сделать 9 мая незабываемым. Вице-губернатор Александр Фетисов поделился планами по проведению торжеств на оперативном совещании в региональном правительстве.
Праздничные мероприятия начнутся в 17:00 на площади Куйбышева, где состоится концерт, посвященный героическим событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
В программе запланированы выступления таких звезд, как заслуженный артист России Сергей Войтенко, народная артистка Лариса Долина и рок-группа «Чайф».
В 18:00, по плану концерта, выступит заслуженный артист России Сергей Войтенко, в 19:20 — популярная и всеми любимая певица Лариса Долина, а в 20:30 ожидаем выхода на сцену рок-группы «ЧайФ». В конце зрителям покажут вокально-хореографическую массовую постановку с участием почти 400 артистов.
После музыкальных номеров зрителей ждет театральная постановка, трансляция поздравительной речи президента и исполнение гимна России.
Концерт завершится фейерверком на площади Куйбышева в 22:00, одновременно с артиллерийским салютом, который будет запущен на акватории Волги.
Празднование 80-летия Победы в этом году обещает быть грандиозным, включая возвращение традиционного шествия «Бессмертного полка» в очном формате.
Не пропустите этот важный день и присоединяйтесь к празднованию!