Лукашенко назвал 9 Мая священной датой для белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с -летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне и назвал 9 Мая священной датой. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что 9 Мая является священной датой для белорусов. Он уточнил, что это повод осмыслить уроки прошлого, задуматься о ценности мира, отдать дань уважения тем, кто спас человечество от фашизма, отстоял независимость, счастливое будущее.
Президент Беларуси подчеркнул, что в сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами. Жива память и тех, кто самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал Беларусь из руин.
Александр Лукашенко заявил, что подобный пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет современников на созидательные свершения во славу родной Беларуси. Глава государства подчеркнул, что белорусы гордятся поколением победителей и долг перед ними — беречь мир на своей земле, хранить правду о далекой войне, восполняя ее летопись затертыми временем именами, событиями, фактами.
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