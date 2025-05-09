Лукашенко назвал 9 Мая священной датой для белорусов

Президент Беларуси подчеркнул, что в сердцах благодарных потомков жива память о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами. Жива память и тех, кто самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал Беларусь из руин.