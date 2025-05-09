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В Омске состоялся парад, посвящённый 80-летию Победы

С Днём Победы, омичи!

Торжественный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся сегодня на Соборной площади Омска.

Парад открылся выносом Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

Сначала по Соборной площади проехала военная техника, затем прошли войска.

Замкнули шествие казаки верхом на лошадях.

Парад завершился песней и знамёнами в небе.

Парашютисты развернули несколько флагов: Знамя Победы, государственный флаг России, флаг Омской области, георгиевскую ленту, а также флаг с символикой СВО.