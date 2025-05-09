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На параде в Екатеринбурге впервые проехала новая техника

Парад в столице Урала прошёл к 80-летию Победы.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге по площади 1905 года 9 мая прошли порядка 2200 участников парада Победы. Среди них военнослужащие, сотрудники МЧС, ФСИН, Росгвардии и других подразделений, юнармейцы, кадеты и суворовцы.

Открыли парад автомобили, в которых проехали ветераны Великой Отечественной войны. А после поздравления врио губернатора Дениса Паслера по площади прошагали пешие участники. Из них 600 являются бойцами СВО. И наконец проехала механизированная колонна. Её возглавил по традиции легендарный танк Т-34.

Всего в механизированной части задействовали 90 единиц как исторической техники, так и современной. Из последних — танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок» и БМП-3, зенитная ракетная система С-300В4 и другие.