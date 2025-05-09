На параде в Екатеринбурге впервые проехала новая техника

Открыли парад автомобили, в которых проехали ветераны Великой Отечественной войны. А после поздравления врио губернатора Дениса Паслера по площади прошагали пешие участники. Из них 600 являются бойцами СВО. И наконец проехала механизированная колонна. Её возглавил по традиции легендарный танк Т-34.