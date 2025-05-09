Нижегородцы просят вернуть отопление в дома

Жалобы на низкую температуру в квартирах были оставлены в комментариях под публикациями на странице главы города Юрия Шалабаева в социальной сети «ВКонтакте».
«В квартирах очень холодно и ощущается высокая влажность. Как можно было отключить отопление при такой погоде».
«Отключение отопления было произведено раньше времени и без учета реальных климатических условий. В домах, оборудованных газовыми колонками, стало практически невозможно находиться».
Представители городской администрации, отвечая на обращения граждан, сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 на протяжении пяти дней. Данные показатели были достигнуты еще в апреле, однако завершение отопительного сезона в Нижнем Новгороде было перенесено на 5 мая.