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Нижегородцы просят вернуть отопление в дома

Нижегородцы обратились к мэру с просьбой возобновить подачу тепла в жилые дома.

Источник: AP 2024

Жалобы на низкую температуру в квартирах были оставлены в комментариях под публикациями на странице главы города Юрия Шалабаева в социальной сети «ВКонтакте».

«В квартирах очень холодно и ощущается высокая влажность. Как можно было отключить отопление при такой погоде».

«Отключение отопления было произведено раньше времени и без учета реальных климатических условий. В домах, оборудованных газовыми колонками, стало практически невозможно находиться».

Представители городской администрации, отвечая на обращения граждан, сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 на протяжении пяти дней. Данные показатели были достигнуты еще в апреле, однако завершение отопительного сезона в Нижнем Новгороде было перенесено на 5 мая.