Нижегородцы просят вернуть отопление в дома

Представители городской администрации, отвечая на обращения граждан, сообщили, что в соответствии с действующим законодательством, отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха превышает 8 на протяжении пяти дней. Данные показатели были достигнуты еще в апреле, однако завершение отопительного сезона в Нижнем Новгороде было перенесено на 5 мая.