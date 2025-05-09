Врио губернатора Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем Великой Победы

— Дорогие ветераны! Вы прошли через жернова страшных боев, но сохранили в себе веру в добро и справедливость. Ваш подвиг подарил нам самое ценное — возможность жить под небом свободной страны. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, и передавать правду о войне и цене Победы новым поколениям, — подчеркнул Юрий Слюсарь.