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Врио губернатора Ростовской области поздравил жителей Дона с Днем Великой Победы

Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем Победы.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей Дона с 80-летием Великой Победы. Пост был опубликован в телеграм-канале главы региона.

— 9 мая — день, когда радость и гордость за подвиг отцов, дедов и прадедов смешивается со скорбью о тех, кто не вернулся с полей сражений, — отметил Юрий Слюсарь.

Донской глава напомнил, что из Ростовской области на фронт отправились около 700 тысяч человек, и домой не вернулся каждый второй.

— Дорогие ветераны! Вы прошли через жернова страшных боев, но сохранили в себе веру в добро и справедливость. Ваш подвиг подарил нам самое ценное — возможность жить под небом свободной страны. Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм, и передавать правду о войне и цене Победы новым поколениям, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Врио главы региона пожелал всем жителям Дона мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и процветания.

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