В Самаре губернатор Федорищев встретился с ветеранами перед Парадом Победы

В областной столице на площади имени Куйбышева перед Парадом Победы глава региона Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов с праздником.
В День Победы губернатор региона Вячеслав Федорищев побеседовал и поздравил ветеранов с победой в Великой Отечественной войне.
Ветераны собрались для просмотра Парада Победы.
Напомним, что сегодня в городе ожидаются массовые народные гуляния. Однако, погода не сильно радует жителей Самары. Синоптики обещают дождь и ветер. Тем не менее, большое выступление звезд эстрады на главной площади города состоится.
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