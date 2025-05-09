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В Самаре губернатор Федорищев встретился с ветеранами перед Парадом Победы

В областной столице на площади имени Куйбышева перед Парадом Победы глава региона Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов с праздником.

В областной столице на площади имени Куйбышева перед Парадом Победы глава региона Вячеслав Федорищев поздравил ветеранов с праздником.

В День Победы губернатор региона Вячеслав Федорищев побеседовал и поздравил ветеранов с победой в Великой Отечественной войне.

Ветераны собрались для просмотра Парада Победы.

Напомним, что сегодня в городе ожидаются массовые народные гуляния. Однако, погода не сильно радует жителей Самары. Синоптики обещают дождь и ветер. Тем не менее, большое выступление звезд эстрады на главной площади города состоится.

Новости Самары и области в телеграм-канале «МК в Самаре».