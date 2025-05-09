В Ташкенте проходит акция «Бессмертный полк»

Несколько тысяч человек по традиции с раннего утра пришли к «Братским могилам», чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. Около двухсот человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции «Бессмертный полк». Здесь звучит музыка в исполнении военного оркестра, курсанты военных училищ демонстрируют навыки строевой подготовки и обращения с оружием.