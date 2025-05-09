В Ташкенте проходит акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. С 2014 года акция проводится в Ташкенте на территории мемориального комплекса «Братские могилы». В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей.
Несколько тысяч человек по традиции с раннего утра пришли к «Братским могилам», чтобы здесь возложить цветы у Вечного огня, а также поздравить ветеранов. Около двухсот человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции «Бессмертный полк». Здесь звучит музыка в исполнении военного оркестра, курсанты военных училищ демонстрируют навыки строевой подготовки и обращения с оружием.
Здесь также стартовал патриотический забег на пять километров под девизом «Письмо памяти новому поколению», посвященный Дню памяти и почестей и 80-летию Победы над фашизмом. По данным минобороны страны, в нем приняли участие около 2 тысяч человек.
Главы дипломатический миссий стран СНГ, в том числе посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, в пятницу утром также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе.
«Братские могилы» были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941—1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили.
В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.