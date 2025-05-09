В Уфе на фасадах двух домов появились граффити к 80-летию Великой Победы

На втором граффити изображен кузнечный цех Уфимского паровозоремонтного завода. На переднем плане мы видим, как куются детали на пневматическом молоте. Тут же и котельный цех, и знаменитый броненосец «Александр Невский», а также работники-стахановцы — М. П. Зотов стахановец Н. Н. Абрамов.