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В Уфе на фасадах двух домов появились граффити к 80-летию Великой Победы

Фасады двух уфимских пятиэтажек украсили граффити к 80-летию Великой Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на фасадах двух пятиэтажных домов — № 123 и № 125 на проспекте Октября — появились масштабные граффити, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной Войне. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Главными героями граффити стали труженики тылы — рабочие заводов и фабрик, которые дни и ночи трудились на производстве, обеспечивая потребности фронта. Так, первое граффити выполнено в виде архивных фотографий производства авиадвигателей и чертежей самолета Як-9. В центре композиции изображен мальчик, запускающий бумажный самолетик — по задумке авторов он символизирует преемственность поколений.

Фото: ТГ-канал Ратмира Мавлиева.

На втором граффити изображен кузнечный цех Уфимского паровозоремонтного завода. На переднем плане мы видим, как куются детали на пневматическом молоте. Тут же и котельный цех, и знаменитый броненосец «Александр Невский», а также работники-стахановцы — М. П. Зотов стахановец Н. Н. Абрамов.

— Новые арт-объекты оживляют память о трудовом подвиге уфимцев. Это дань уважения Героям того времени, — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

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