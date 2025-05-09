Почти 60 тысяч зрителей посмотрели «Свет Великой Победы» в Волгограде

Накануне, 8 мая, в первый день показа более 57 тысяч человек посетили Мамаев курган, чтобы увидеть уникальное световое шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде. А еще около двух тысяч волгоградцев и гостей города пришли к музею-панораме «Сталинградская битва». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной администрации, в этом году проект стал масштабнее.