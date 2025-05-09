Почти 60 тысяч зрителей посмотрели «Свет Великой Победы» в Волгограде

Накануне, 8 мая, в первый день показа более 57 тысяч человек посетили Мамаев курган, чтобы увидеть уникальное световое шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде. А еще около двух тысяч волгоградцев и гостей города пришли к музею-панораме «Сталинградская битва». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной администрации, в этом году проект стал масштабнее.
Авторы использовали новейшие технологии, в том числе возможности нейросети Kandinsky от Сбера. Благодаря этому, зрители смогли по-настоящему прочувствовать величие подвига защитников Сталинграда и мощь мемориала, созданного в их честь. Среди первых зрителей были губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители силовых структур, общественные деятели и юнармейцы. Все они остались под сильным впечатлением от увиденного.
В эти выходные «Свет Великой Победы» продолжает радовать волгоградцев и гостей города. На Мамаевом кургане сеансы 9 мая — в 21:00, 21:45 и 23:00. Каждый показ завершается ярким салютом. У музея-панорамы сеансы сегодня — в 20:00 и 21:00.