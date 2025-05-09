В Самаре на Параде Победы прошла минута молчания в честь героев ВОВ

В Самаре проходит традиционный праздничный парад. В этом году празднику Победы исполнилось 80 лет.
Во время Парада Победы после выступления губернатора прошла минута молчания в честь героев Великой Отечественной войны.
Напомним, что парад проходит в Самаре с 10:00. После него пройдет народная акция «Бессмертный полк». Парад принимает гвардии полковник Александр Липатов.
Вечером в городе пройдут праздничные гуляния. В связи с плохой погодой жителям рекомендуется брать с собой дождевики и зонтики.
Больше новостей о Самаре уже в телеграм-канале «МК в Самаре».