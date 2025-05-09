Губернатор Иркутской области поздравил с Днем Победы участников СВО

— Глядя в глаза этих ребят, видишь, что они пережили. Они понимают, что обычная жизнь ушла на второй план, главная задача сейчас — защита Родины, — отметил Игорь Кобзев. — Я благодарю их за героические поступки, за сделанный выбор, за мужество и смелость.