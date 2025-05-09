Губернатор Иркутской области поздравил с Днем Победы участников СВО

В преддверии Дня Победы губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил пациентов, проходящих лечение в Иркутском военном госпитале. Глава региона поздравил участников СВО с 80-летием Великой Победы и пожелал скорейшего выздоровления.
— Глядя в глаза этих ребят, видишь, что они пережили. Они понимают, что обычная жизнь ушла на второй план, главная задача сейчас — защита Родины, — отметил Игорь Кобзев. — Я благодарю их за героические поступки, за сделанный выбор, за мужество и смелость.
Бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, поздравили концертом, на улице работала полевая кухня. Отдельные слова благодарности прозвучали для врачей военного госпиталя, которые помогают военным восстановить здоровье. Активно помогают им в этом волонтеры, которые стараются не только обеспечить пациентов госпиталя всем необходимым, но и поздравляют их с праздниками, передают подарки и поддерживающие письма.
Игорь Кобзев напомнил о том, что идет процесс подбора земельного участка для строительства нового госпиталя, который будет рассчитан на 150 мест. В действующем же медучреждении проведен ремонт нескольких палат, обустроена комната для свиданий с родными. Как сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов, помимо ремонта, в палаты закуплены холодильники и телевизоры.
По поручению губернатора поздравили и бойцов, находящихся в других лечебных учреждениях Иркутска. Все участники СВО получили памятные подарки.