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На Театральную площадь в Ростове начала прибывать военная техника

Военная техника пройдет в составе механизированных колонн по Театральной площади в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На Театральную площадь в Ростове-на-Дону прибывает военная техника. Напомним, в Параде Побды в этом году задействуют более 60 единиц боевой и специальной техники.

В частности, по данным властей региона, можно будет увидеть бронеавтомобиль специального назначения «Тайфун ВДВ», боевую машину поддержки танков «Терминатор» и комплекс радиоэлектронного подавления.

Также в составе механизированной колонны проследует техника времен Великой Отечественной войны.

Добавим, ранее на Дону приняли решение о допуске зрителей к местам проведения парадных шествий в Ростове и Новочеркасске. Парад в донской столице начнется в 10 часов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

Вечером, в 22 часа, планируют праздничный салют.

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