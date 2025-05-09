На Театральную площадь в Ростове начала прибывать военная техника

Добавим, ранее на Дону приняли решение о допуске зрителей к местам проведения парадных шествий в Ростове и Новочеркасске. Парад в донской столице начнется в 10 часов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте правительства Ростовской области. Также трансляции ведутся на сайте «КП — Ростов-на-Дону».