Юные барабанщики, «Катюша» и Т-80: фото Дня Победы в Приморье

Парад в честь юбилея окончания Великой Отечественной войны, прошедший в столице Тихоокеанского флота и городе воинской славы — Владивостоке — собрал, наверное, максимальное количество зрителей. Плотно друг к дружке стояли все: и зрители, и пресса, и воины в колоннах. Все они, включая иностранных гостей, пришли отдать дань памяти и глубокого уважения великому подвигу, беспримерному героизму и самоотверженности советских солдат, спасших мир от фашизма.
Парад Победы традиционно начался с выхода знамённой группы под звуки «Священной войны». Затем торжественную часть праздника открыл губернатор Приморья:
— 80 лет прошло, как завершилась самая страшная война в истории человечества. Но, слава богу, и сегодня с нами рядом фронтовики, труженики тыла и дети войны, живые свидетели Победы 1945 года. Я обращаюсь к вам, дорогие ветераны! Для нас вы — пример непоколебимой воли к победе, пример мужества, трудолюбия и честности перед собой и Отечеством. Низкий вам поклон от всех поколений, которым вы подарили жизнь! Спасибо за Победу! — обратился к присутствующим Олег Кожемяко.
Затем с Днём Победы участников парада поздравил командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Виктор Лиина, который и объявил Минуту молчания в честь павших воинов.
Парад, посвящённый Победе, открыла рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища. Нахимовцы задали темп и ритм движения парадных расчётов.
Вслед за колоннами на центральную улицу Владивостока вышла боевая техника времён Великой Отечественной. Первыми прошли легендарные Т-34, показавшие в годы войны абсолютное превосходство в манёвренности и проходимости.
Завершил колонну тяжёлой бронетехники современный танк «Т-80БВ», ставший основной ударной мощью морской пехоты в современных боях.
В параде традиционно участвовали ретро-автомобили из коллекции музея исторической техники. В их числе — легендарная «Катюша», которую фашисты панически боялись.
Завершающий аккорд праздника — колонна Бессмертного полка, на этот раз приморцы несли не только портреты своих дедов, защищавших нашу родину от фашистов, но и наших современников, повторивших подвиг в борьбе с современной «коричневой чумой».