Юные барабанщики, «Катюша» и Т-80: фото Дня Победы в Приморье

— 80 лет прошло, как завершилась самая страшная война в истории человечества. Но, слава богу, и сегодня с нами рядом фронтовики, труженики тыла и дети войны, живые свидетели Победы 1945 года. Я обращаюсь к вам, дорогие ветераны! Для нас вы — пример непоколебимой воли к победе, пример мужества, трудолюбия и честности перед собой и Отечеством. Низкий вам поклон от всех поколений, которым вы подарили жизнь! Спасибо за Победу! — обратился к присутствующим Олег Кожемяко.